تريليون دولار خسارة أغنياء العالم منذ بداية 2020

كشفت وكالة “بلومبرغ “الأميركية أن أغنياء العالم خسروا نحو تريليون دولار منذ بداية عام 2020 وذلك على وقع انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وأسعار النفط العالمية إضافة إلى قلق الأسواق من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوكالة في تقرير لها أن الخسائر شملت 500 رجل أعمال وغني حول العالم وكان الأسبوع الفائت الأكثر خسارة وذلك بسبب هبوط البورصات والأسواق الأميركية بنسبة 10بالمئة وكذلك البورصات الأوروبية بنحو 16بالمئة ما سجل خسائر بنحو 950 مليار دولار أميركي.

ووفق الوكالة فهذه أكبر خسارة للأغنياء منذ عام 2016 حيث خسر كل من المدير العام لمجموعة شركات “ال في ام اتش” برنارد أرنو ورئيس شركة أمازون جيف بيزوس أكثر من 8ر4 مليارات دولار بينما خسر مالك “زارا” أمانسيو أوتريغا 4 مليارات دولار كما خسر مارك زوكربيرغ مالك “فيسبوك” 48ر3 مليارات وفقد باقي المليارديرات في التصنيف 3ر2 مليارات دولار على الأقل.

طباعة