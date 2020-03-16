بايدن وساندرز: ترامب يقوض الجهود المبذولة لمواجهة كورونا

هاجم المرشحان المتنافسان على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن وبيرني ساندرز طريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب لملف مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووفق وكالة “فرانس برس” فقد اعتبر بايدن خلال مناظرة ثنائية مع ساندرز جرت الليلة الماضية في سياق حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة أنه من الضروري إعلان “الحرب” لمواجهة هذا الفيروس “والقيام بما هو أكثر بكثير مما فعله ترامب”.

وأضاف بايدن: كنت سألجأ إلى الجيش على الفور فالجيش الأمريكي لديه القدرة على بناء مستشفيات تحتاجها البلاد.

من جهته أكد ساندرز أن ترامب يقوم بتقويض عمل الخبراء في مواجهة هذا الوباء، وقال: علينا إسكات هذا الرئيس الآن لأنه يقوض عمل الأطباء والعلماء الذين يحاولون مساعدة الشعب الأمريكي في إشارة منه إلى تصريحات متعددة لترامب جاءت مخالفة لآراء الخبراء.

إلى ذلك وضمن الإجراءات الاحترازية تم نقل المناظرة إلى استوديو تلفزيوني في العاصمة واشنطن وبدون حضور تخوفاً من انتقال العدوى كما ألغى المرشحان التجمعات الانتخابية.

وأرجأت ولايتا لويزيانا وجورجيا الانتخابات التمهيدية على خلفية تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 75 أمريكياً حتى الآن وشل الحياة اليومية في كل أنحاء البلاد فيما فرضت العديد من الولايات والمدن قيوداً على التجمعات وأغلقت المدارس التي تستخدم عادة كمراكز اقتراع في محاولة لاحتواء الوباء.

ويتنافس بايدن الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي وساندرز الذي يصنف نفسه بـ “الديمقراطي الاجتماعي” في مواجهة ترامب في الانتخابات المقبلة فيما تأتي المناظرة التي جرت بينهما قبيل استحقاقات انتخابية حاسمة غداً في ولايات فلوريدا وأوهايو وإلينوي وأريزونا.

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