استشهاد طفل وإصابة آخر بانفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في دوما

استشهد طفل وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لمراسلة سانا أن لغما أرضيا من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر في إحدى المزارع على أطراف مدينة دوما ما أدى إلى استشهاد طفل تسع سنوات وإصابة طفل آخر عشر سنوات بجروح خطيرة أسعف على إثرها إلى مشفى المواساة.

وأصيب طفل في بلدة البحارية قبل أسبوع جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في إحدى مزارع البلدة.

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