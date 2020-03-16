أمريكا..اختبارات سريرية للقاح ضد كورونا

أعلن مسؤول مطلع في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستبدأ اليوم اختبارات سريرية لتقييم لقاح مصمم للحماية من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قوله إن “المشارك الأول في الاختبار سيتلقى جرعة تجريبية اليوم” لافتا إلى أن الاختبارات “ستشمل لاحقا 45 شخصا من الشبان المتطوعين الذين يتمتعون بصحة جيدة وستجرى في معهد كايزر الدائم للبحوث الصحية بواشنطن”.

وأضاف المسؤول إن المشاركين سيتلقون خلال التجربة جرعات مختلفة من اللقاح الذي صممته المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة بالتعاون مع شركة موديرنا الأمريكية للصناعات الحيوية.

وأكد المصدر أن “احتمال إصابة المشاركين في الاختبار أمر مستبعد لأن نسخ اللقاح لا تحتوى على الفيروس” مبيناً أن “مهمة التجربة تكمن في التأكد من أن اللقاح لا يؤدي إلى أي آثار جانبية خطيرة ما سيسمح بالانتقال إلى تجارب أوسع”.

من جهة أخرى تعمل شركة (انوفيو للصناعات الدوائية) الأمريكية على إطلاق اختبارات لقاح مصمم من قبلها في شهر نيسان المقبل بمشاركة عشرات المتطوعين في جامعة بنسلفانيا ومركز الاختبارات في مدينة كنساس سيتي بولاية ميزوري إلا أن مصادر عدة في قطاع الصحة الأمريكي أكدت أن إدخال أي لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد في الأسواق وبدء عملية توزيعه سيتطلب وقتا يتراوح بين 12 و 18 شهرا.

بذات السياق أعلن ممثل إدارة مستشفى هونغ كونغ (نغ تن يان) البدء بإجراء تجارب سريرية على دواء تجريبي من المحتمل أن يكون فعالاً ضد فيروس كورونا.

وقال لوسائل إعلام روسية: “وافقت لجنة الأخلاقيات الطبية على التجارب السريرية في المستشفيات العامة بالمدينة وقد تم بالفعل الانتهاء من الاستعدادات للدراسات وستبدأ ثلاث مستشفيات كبيرة بجمع المرضى لإجراء الاختبارات”.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت في أواخر شهر كانون الثاني 2020 أن الخطر الناجم عن انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم داعية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة هذا الوباء.

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