العراق..إصابة 6 أشخاص بتفجير إرهابي استهدف سوقاً شعبياً بصلاح الدين

أصيب ستة أشخاص بجروح جراء تفجير إرهابي استهدف سوقا شعبيا بقضاء طوزخرماتو بمحافظة صلاح الدين وسط العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي قوله إن “دراجة نارية مفخخة كانت موضوعة في رأس السوق الكبير قرب محال لبيع الخضار بقضاء طوزخرماتو انفجرت صباح اليوم ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح”.

وأضاف المصدر إن قوة أمنية طوقت مكان الحادث فيما نقل المصابون إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وكان ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي العراقي قتلوا أول أمس في قاطع عمليات سامراء بمحافظة صلاح الدين جراء استهدافهم من قبل إرهابيين.

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