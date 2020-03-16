أوكامورا: نظام أردوغان يدعم الإرهاب في سورية ويواصل الاعتداء على سيادتها

أكد نائب رئيس مجلس النواب التشيكي رئيس حزب الحرية والديمقراطية المباشرة توميو أوكامورا أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان دعم الإرهاب في سورية على مدى السنوات الماضية وهو يواصل الاعتداء على سيادتها وأراضيها.

وأشار أوكامورا في تعليق له نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن نظام أردوغان يقوم بابتزاز الاتحاد الأوروبي في موضوع المهاجرين واللاجئين وهو أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق مبيناً أنه يجب طرد هذا النظام من حلف الناتو.

من جهة ثانية أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع أوراق برلمانية الالكتروني التشيكي أن 98 بالمئة من المشاركين يعتبرون تركيا دولة معادية لتشيكيا.

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