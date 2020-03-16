على طريقة العصابات.. ابن سلمان يعتقل ابنة عمه حتى تتنازل عن أرض والدها

كشفت صحيفة «آ.بي.سي» الإسبانية، عن اعتقال ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان، لابنة عمه الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز نهاية شباط عام 2019 بعدما كانت تنوي التوجه إلى سويسرا للعلاج, وأرفقته بشريط فيديو يرصد من نفّذوا عملية اختطافها من منزلها.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن الأميرة بسمة رهن الاعتقال منذ أكثر من عام، في سجن الحائر خارج العاصمة الرياض، وذلك بأوامر من ابن عمها محمد بن سلمان, موضحة أن الحادثة جرت يوم 28 شباط عندما تعاقدت «الأميرة» مع شركة «ريدستار» للطيران مقابل 80 ألف يورو لنقلها إلى سويسرا للعلاج، ويبدو أنها حصلت على رخصة المغادرة برفقة عائلتها، لكن في آخر المطاف لم تقلع الطائرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تسعة أشخاص كانوا ينتظرونها في منزلها في مدينة جدة، ونشرت الصحيفة تسجيل فيديو يبرز الأشخاص التسعة وهم يوجدون في شقة «الأميرة»، حيث انتبه بعضهم لكاميرات الحراسة وقاموا بتغطيتها حتى لا يظهروا, مبينة أن بسمة تعرضت للاعتقال مباشرة عندما عادت وابنتيها إلى منزلها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من ابنة سعود قوله: «أولئك الأشخاص أخبروها بأن ولي العهد يريد الحديث معها, وأدركت وقتها أنها لن ترى ابن عمها بل ستتعرض للاعتقال», مضيفاً: «منذ ذلك الوقت وهي معتقلة في الزنزانة 108 جناح «ب»، ويسمحون لها مرّة واحدة في الأسبوع بالاتصال مع عائلتها، وتجهل العائلة كم سيستمر اعتقال الأميرة، لا سيما أن وضعها الصحي يتدهور».

وتابع المصدر: «إن الأميرة ربما تبقى في السجن حتى تقرر التخلي عن أرض والدها»، خاصة أنها المرأة الوحيدة التي تقبع في السجن من بين الأمراء الذين تم اعتقالهم.

وكانت الأميرة بسمة اشتهرت بمقالاتها، انطلاقاً من أوروبا، حول أوضاع المرأة السعودية و«الإصلاحات» السياسية. وعادت عام 2016 إلى السعودية بعدما توسط لها ولي العهد وقتها ابن عمها الأمير محمد بن نايف, وطالبت بسمة، ملك بني سعود سلمان بن عبد العزيز باستعادة أراضٍ شاسعة في ملكية أبيها الملك سعود بن عبد العزيز بالطائف، ثم حسابات مالية في سويسرا تقدَّر بملياري دولار.

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