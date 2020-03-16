الجيش الليبي: السراج موّل الإرهابيين في سورية لمحاربة الجيش العربي السوري

كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن رئيس حكومة «الوفاق» المتمركزة في طرابلس فائز السراج، قدّم مليون دولار تمويلاً للتنظيمات الإرهابية التي شكّلها رئيس النظام التركي رجب أردوغان في شمال سورية لمحاربة الجيش العربي السوري وزعزعة استقرار سورية.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي أمس: يعمل أردوغان حالياً على نقل الإرهابيين من شمال سورية إلى ليبيا لمحاربة الجيش الليبي، لافتاً إلى أن تغييب العقول والإدمان كان سلاح أردوغان لتجنيد المرتزقة المتطرفين، مضيفاً: جميع المنضوين ضمن هذه التنظيمات الإرهابية يتعاطون المخدرات والحبوب المخدرة، وكلها صناعة تتم في مناطق انتشار الإرهابيين بإشراف من المخابرات التركية.

وتساءل المسماري موجّهاً حديثه إلى قادة العالم: هل من حقنا أن نقاتل من يقطعون الرؤوس ويلعبون بها كرة أم لا؟ وهل ترضون بنقل الإرهابيين من ليبيا إلى أوروبا كما يفعل أردوغان حالياً مع ليبيا؟.

وأكد المسماري أن الجيش الليبي متمسك بثوابته الوطنية في تطهير بلاده من الاحتلال التركي وإنهاء أي وجود للتنظيمات الإرهابية في ليبيا.

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