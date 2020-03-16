وزير فرنسي: «كورونا» قد يصيب نصف الفرنسيين

توقّع وزير التعليم الفرنسي جان ميشال بلانكي، أن تشمل الإصابات المفترضة بفيروس «كورونا» أكثر من نصف الفرنسيين، وقال في تصريحات صحفية أمس نقلها موقع «فرنسا أنفو»: بالاستناد إلى ما يقوله أهل العلم، فإن ما بين 50 و70% من الشعب الفرنسي قد تصيبه أعراض الفيروس، الأمر الذي سيؤدي إلى وضع حد لهذا الفيروس، لأن ذلك سيوجد نوعاً من المناعة الجماعية، ومن ثم سينتهي الفيروس. وأضاف بلانكي: كما تعلمون كانت الاستراتيجية منذ البداية ليست بمنع الفيروس من أن ينتشر، لأننا نعلم أنه سينتشر على الأرجح بين نصف سكان فرنسا، ولكن استراتيجيتنا أنه سينتشر في أقل وقت ممكن.

وتابع: «نحن نعتبر أن الفيروس سيمسّ بين 50 و70% من السكان، وهنا أنا أستند إلى ما يقوله أهل التخصص العلمي، علماً أنه بهذه الطريقة ستنشأ لدى الناس مناعة جماعية تحمي من الفيروس الذي سينتهي به الأمر إلى الاضمحلال من تلقاء نفسه».

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