تعبئة عامة في لبنان لمواجهة انتشار كورونا

أعلن مجلس الوزراء اللبناني التعبئة العامة في البلاد حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء أن الحكومة برئاسة حسان دياب قررت التعبئة العامة حتى الـ 29 من آذار الجاري ووقف السفر إلى عدد من الدول وتفويض الإدارات الرسمية باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الظروف واجراءات في المطار.

ودعا دياب اللبنانيين إلى التكاتف في مواجهة الأزمة وإلى أعلى درجات الاستنفار للسيطرة على الوباء وقال إن التدابير والإجراءات التي نتخذها لحماية اللبنانيين “هي الأقصى ولا معنى لكل كلام خارج هذا السياق” لافتاً إلى أن المطلوب من جميع القوى الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والالتفاف حول الدولة.

وكان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني دعا في وقت سابق اليوم الحكومة إلى العمل على مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا في البلاد بإعلان التعبئة العامة.

واعتبر الرئيس اللبناني ميشيل عون في كلمة وجهها إلى اللبنانيين في مستهل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء أن المرحلة الراهنة فيما يخص مكافحة فيروس كورونا تستدعي إعلان حالة التعبئة العامة في جميع المناطق لافتاً إلى أن الحكومة ستقر سلسلة من التدابير الاستثنائية في مواجهة هذا الوباء.

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