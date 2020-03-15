مادورو : بداية انتشار كورونا في فنزويلا والسيطرة عليه ممكنة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم أن وباء كورونا لا يزال في بداية الانتشار في فنزويلا ويمكن السيطرة عليه مع بلوغ عدد المصابين 17 قادمين من دول أوروبية والولايات المتحدة.

ونقلت روسيا اليوم عن مادورو قوله في خطاب متلفز:”إذا التزم مجتمعنا بكل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للعزل ووقف التجمعات فإن هذا سيساعد على احتواء خطر الوباء”.

وأشار مادورو إلى أن فنزويلا طلبت من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة لدول امريكا اللاتينية التدخل لتسوية الوضع الصحي على الحدود مع كولومبيا مع ورود تقارير “تؤكد انتشارا كبيرا لكورونا في شمال ولاية سانتاندير” الكولومبية الحدودية مع فنزويلا.

ونوه مادورو بالدعم الذي قدمته الصين لبلاده لمكافحة انتشار هذا الوباء.

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