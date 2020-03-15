قوات الاحتلال التركي تدخل آليات إضافية إلى منطقة رأس العين

جددت قوات الاحتلال التركي عدوانها على الأراضي السورية وادخلت تعزيزات عسكرية إضافية إلى منطقة رأس العين بريف الحسكة وذلك بعد ساعات من اعتدائها بسلاح المدفعية على قرية طويلة الوكاع في ناحية تل تمر بريف المدينة الشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية في المنازل.

وذكر مراسل سانا أن قوات الاحتلال التركي ادخلت مساء اليوم رتلاً مؤلفاً من 15 آلية إلى قرية الأربعين بريف رأس العين تحمل معدات وتعزيزات لوجستية.

كما ذكر المراسل في وقت سابق ان مدفعية تابعة لقوات الاحتلال التركي اعتدت صباح اليوم بقذائف المدفعية على قرية طويلة الوكاع في ناحية تل تمر ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات.

ومنذ عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي أقدمت قوات النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين على تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية ما أدى إلى نزوح كبير للمدنيين باتجاه مدينتي الحسكة والقامشلي.

وفي سياق آخر أفاد المراسل نقلاً عن مصادر محلية بأن عبوة ناسفة انفجرت داخل مقر لمرتزقة الاحتلال التركي جنوب مدينة رأس العين ولم يتم التأكد من الخسائر في صفوف الإرهابيين بسبب فرضهم طوقاً حول المكان.

وقتل يوم الخميس الفائت 4 من جنود الاحتلال التركي وأصيب 8 آخرون بينهم إرهابيون بانفجار سيارة مفخخة في قرية تل حلف المحتلة بريف رأس العين شمال غرب الحسكة.

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