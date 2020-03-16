تحديد 9 مواقع في دمشق لإقامة ساحات شعبية لأصحاب «البسطات»

بشرى سمير:

بيّنت مدير دائرة الخدمات في محافظة دمشق- ملك حمشو أنه تم تحديد 9 مواقع لاعتمادها ساحات شعبية للبيع لأصحاب «البسطات»، وذلك في إطار حملة إزالة الإشغالات المخالفة على الأملاك العامة من شوارع وأحياء المدينة التي تقوم بها محافظة دمشق يومياً وتشمل المواقع المحددة: الميدان، حيث تم اختيار ثلاثة مواقع هناك وموقعين ضمن منطقة القدم وموقعين ضمن منطقة الشاغور وموقعين ضمن منطقة برزة، ولفتت حمشو إلى أن الحملة التي تقوم بها المحافظة تشمل الأكشاك غير المرخصة، إلى جانب المرخصة التي تجاوز أصحابها المساحة التي حددتها لهم المحافظة.

وأشارت حمشو إلى أن حملات الإزالة تكون عادة لغير المرخصة فقط، وستشمل هذه المرة المرخصة التي تجاوزت المساحة المحددة لها، وأدت إلى عرقلة المرور للناس في الشوارع والطرقات.

منوهة بأن حملات الإزالة تتضمن هذه المرة إجراءات مشددة، حيث لن تقتصر على إزالة الإشغال المخالف، لكن سيتم إلغاء الرخص الممنوحة بشكل كامل، وسيتم منع أي إشغال على الأرصفة سواء الحواجز الحديدية أو الأرصفة والأكشاك والبسطات.

أشارت حمشو إلى أنه في البداية كانت مديرية هندسة المرور هي من يقوم بحملات إزالة العوارض والأعمدة الموضوعة لحجز أماكن لركن السيارة وتكليف أصحاب العلاقة بغرامات ومصادرة وحجز المركبات، لكن حالياً يتم التعاون بين مديرية الخدمات والهندسة المرورية لإزالة كل الإشغالات بمختلف أنواعها من أجل التخلص من التشويه البصري الذي تحدثه هذه المخالفات، لافتة إلى أن المباشرة بالحملة كانت منذ حوالي أسبوعين وهي مستمرة لإزالة جميع الإشغالات المخالفة (غير المرخصة) على الأملاك العامة من شوارع وأحياء وأسواق المدينة.

ودعت أصحاب الإشغالات المخالفة سواء كانت فعاليات تجارية أو أكشاكاً أو بسطات غير مرخصة، لإزالتها بشكل فوري، مبينة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة، وقد وجهت المحافظة إنذارات مسبقة لأصحاب الإشغالات غير النظامية أكثر من مرة بضرورة إزالتها لما تسببه من إعاقة لحركة المواطنين وتشويه المنظر العام، مشيرة إلى ورود العديد من الشكاوى إلى المحافظة بشأن الإشغالات غير النظامية والتعديات على الأملاك العامة، مؤكدة أن المحافظة مستمرة بإزالة وإنهاء الإشغالات غير النظامية على الأرصفة والطرقات العامة بالتوازي مع عملها لإقامة أسواق شعبية خلال فترة قريبة تتيح المجال لعمل أصحاب البسطات بشكل منظم.

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