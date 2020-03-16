1200طن تسلمها المصرف من أصل 2500 طن حاجة «زراعة حلب»

حلب ـ محمد حنورة:

يعاني العديد من مزارعي الريف الشمالي المحرر في محافظة حلب في تأخر استلام حصتهم من السماد الربيعي، ويقول المزارع عمر محمد شوبك من مزارعي بلدة كفرنايا: إن البلدة سلمت في الموسم الماضي 1100 طن من القمح، وتوجد فيها 50 رخصة زراعية لاستلام مادة السماد واستخدامها في الزراعة، ولقد قاربت فترة الاستفادة من السماد للأراضي الزراعية على الانتهاء ولاسيما لمحصول القمح، حيث يمثل شهر آذار الوقت المثالي لاستخدامه إذ تكون النبتة في مرحلة قبل البرعمة، لكن منذ شهر تشرين الثاني الماضي، وهو تاريخ منح الرخص الزراعية والموافقات اللازمة للحصول على السماد، لم أتمكن من استلام كمية السماد المخصصة لي ولقد حدد المصرف الزراعي في حلب تاريخ 31/3/2020 إيقاف تسليم السماد.

وتأخر عملية استلام السماد لا تقتصر على بلدة كفرنايا فقط، بل تشمل قرى كفرنايا وكفين وكفرناصح ودير الجمال ومسقان وتلجبين وحردتنين، ويقدّر عدد الرخص الزراعية في الريف الشمالي بحدود 500 رخصة وقسم كبير من هذه الرخص لم يستلم السماد، وقد تم الاعتماد خلال الموسم الماضي على شراء السماد من السوق السوداء. وقال مدير المصرف الزراعي/ فرع حلب- عبد الفتاح وزان: إن المصرف مستمر بتقديم السماد للإخوة المزارعين، وقد تم تسليم 1765 طناً من السماد الشتوي، وحتى تاريخ اليوم وصل إلى مستودع المصرف 1200 طن من أصل 2500 طن هي الكمية المخصصة لحلب، ونحن بحاجة إلى وصول كامل الكمية المتبقية 1300 طن، حيث يؤمن المصرف السماد لـ1465 عقداً، منها 50 عقداً للمزارعين المتعاقدين مع مؤسسة إكثار البذار و215 عقد معاملة قروض مع المصرف و1200 عقد نقدي، وهي تغطي منطقة سمعان وأجزاء من مدينة إعزاز وتلرفعت وسيتم في الموسم القادم فصل ريف إعزاز عن منطقة جبل سمعان، وذلك عبر افتتاح فرع خاص للمصرف الزراعي لتخديم الإخوة المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم من أجور النقل والقدوم إلى المدينة،ونحن ملتزمون بتوزيع كامل الكمية الواردة إلى حلب خلال الفترة القادمة التي تنتهي بنهاية شهر آذار الحالي.

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