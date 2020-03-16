مركزان الخليل:

أكدت وزارة الصناعة خلال اجتماعها أمس مع المؤسسات والشركات الصناعية المنتجة للمواد المعنية بالحفاظ على السلامة العامة، ولاسيما المؤسسة النسيجية والكيميائية والسكر، وحضور شركاتها التي تنتج المواد الاساسية، التي من شأنها المحافظة على السلامة العامة للمواطنين وحتى المنشآت العامة والخاصة، حيث أكد وزير الصناعة- المهندس محمد معن زين العابدين جذبة أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات التي من شأنها مساعدة الشركات المنتجة، بقصد تأمين حاجة السوق المحلية من المواد الأساسية، ولاسيما المعقمات والكمامات، وأدوات التنظيف والسوائل المطلوبة للتنظيف والتعقيم، وتأمينها بأسعار مناسبة للمواطنين والجهات العامة التي تطلبها.

وأضاف جذبة: إن الوزارة طلبت من الشركات مضاعفة الطاقات الإنتاجية في شركات الدبس والخماسية وتاميكو، وسكر حمص التي تتركز فيها المواد المطلوبة لتأمين السلامة العامة، علماً أن الطاقة الإنتاجية لشركة وسيم من الكمامات تتجاوز سقف 15 ألف كمامة في اليوم، وفي شركة سكر حمص إنتاج حوالي 11 طناً من الكحول الطبي، إضافة لوجود أكثر من 55 طناً منها في مستودعات الشركة جاهزة لحين الطلب، ناهيك بإنتاج مواد التنظيف في شركة «سار» كـ «الجل» بطاقة 600 كغ في اليوم الواحد، أي حوالي 6000 عبوة سعتة الواحدة 100مم، إضافة لإنتاج معقم «الديتول» الذي يستخدم لتنظيف الآليات والمباني، وهناك مواد أخرى يتم تأمينها من شركة «سار» منه ماء الجافيل بطاقة إنتاجية واحد طن في اليوم، ومسحوق معقم للمشافي بطاقة انتاجية تقدر بحوالي 2.5 طن يومياً، مع إمكانية زيادة الطاقات الانتاجية إذا اقتضت الضرورة، وذلك من خلال تشغيل ورديات إضافية في الشركات المذكورة..

أما فيما يتعلق بمادة الشاش والأربطة الطبية، فقد تم تكليف شركات الخماسية والدبس بتأمين المادة المطلوبة، علماً أن المادة متوافرة لديها، وقادرة على تأمين المادة، مع إمكانية زيادة الطاقات الإنتاجية كلما اقتضت الحاجة لذلك. والأهم في إجراءات الوزارة أنه تم افتتاح أربعة مراكز لبيع هذه المنتجات بأسعار معقولة في محافظات دمشق وحلب وحمص واللاذقية، وهي متوافرة فيها على مدار 24 ساعة.

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