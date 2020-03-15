غوتيريش يدعو دول العالم إلى التعاون لتجنب ركود اقتصادي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول العالم إلى التعاون فيما بينها لتجنب سقوط الاقتصاد في ركود على خلفية انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غوتيريش قوله في مقالة في صحيفة “بوبليكو” البرتغالية إضافة إلى أن فيروس كورونا يثير أزمة صحية عامة فأنه يصيب أيضاً الاقتصاد العالمي مشيراً إلى أن انتشاره أعاق حسن سير شبكات الإمداد وأدى إلى انخفاض الاستثمارات والاستهلاك في شكل قاد نحو خطر حقيقي ومتصاعد لحدوث ركود عالمي.

وأضاف غوتيريش: إن كل دولة ستكون عاجزة عن المواجهة منفردة لذا يجب على الحكومات التعاون أكثر من أي وقت من أجل تعزيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات العامة وتشجيع الأعمال التجارية وتأمين دعم الأفراد والمجتمعات المتأثرة جراء انتشار الفيروس.

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