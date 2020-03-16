بهدف التصدي ل «كورونا» توزيع الخبز عبر المعتمدين وإحداث مركزي حجر في اللاذقية

يوسف علي:

اتخذت محافظة اللاذقية إجراءات احترازية مشدده لمنع الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد, تبدأ بتعزيز أعمال النظافة العامة للشوارع والمدارس والمؤسسات والمديريات والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة والحدائق, وطلب محافظ اللاذقية -إبراهيم خضر السالم خلال لقائه أمس الأسرة الطبية ومديري المؤسسات ذات العلاقة ورؤساء مجالس المدن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي من شأنها تجنب الإصابة بالفيروس كتعقيم خزانات المياه في المدارس وتأمين مادة الكلور من مؤسسة مياه الشرب وتشكيل ضابطة عدلية لتحقيق واقع نظافة حقيقية وذلك بضرورة الالتزام بمواعيد رمي القمامة وعدم رميها بالشارع وتغريم ساكني أي بناية خالف أحد ساكنيها تعليمات النظافة في حال عدم معرفة المخالف وشطف الشوارع وتنظيفها وكذلك معالجة النفايات الطبية بشكل فني صحيح.

ومنعاً للاكتظاظ على منافذ «وكوى» المخابز تم التوجيه بأن يكون بيع الخبز بـ(ربطات) توزع عبر المعتمدين وكذلك توزيع المواد المدعومة سيكون عبر كل المؤسسات والمديريات وليس فقط عبر منافذ «السورية للتجارة» ونظافة مطابخ المطاعم والكافيتريات كما نظافتها من الخارج!! وتعقيمها بالكامل وضرورة الالتزام بالدوام للعاملين الإنتاجيين وذوي العلاقة بالخدمات الصحية والعلاجية.. ماعدا الاداريين بنسبة ٤٠% حسب تعليمات رئاسة مجلس الوزراء وفي المشافي الحكومية والخاصة بأن يقتصر مرافقو المريض على مرافقٍ واحدٍ منعاً للاكتظاظ, وطُلب من مدير السياحة منع إقامة الحفلات والأعراس وغيرها.

وقال رئيس مجلس المحافظة- المهندس تيسير حبيب إن أعضاء مجلس المحافظة مستنفرون لخدمة المواطنين والتواصل معهم للمساعدة وتقديم الخدمة وسيتم تأجيل انعقاد مجلس المحافظة لموعد لاحق واقترح إحداث غرف تعقيم في دوائر ومؤسسات الدولة.

وأوضح اللواء نبيل غجري- قائد شرطة المحافظة أن قيادة الشرطة على استعداد لتقديم المؤازرة لكل المؤسسات وستمنع زيارة السجناء.

وأوضح الدكتور هوازن مخلوف -مدير صحة اللاذقية أنه لم تشتبه أو تسجل أي حالة إصابة «كورونا» مستجد ومع ذلك فقد اتخذت إجراءات احترازية مشددة من التعقيم لخزانات المياه في الدوائر الحكومية والمدارس وتطبيق شروط النظافة وتشكيل فريق تقصٍ لأي حالة اشتباه وإحداث مركزي عزل صحي في الحفة وفي المركز الصحي في قرية المتركية وكان إحداث مراكز الكشف قبل شهرين في المعابر الحدودية كمرفأ اللاذقية واستخدام جهاز «ال بي سي آر» للكشف عن الفيروس وإمكانية تخفيف تجمعات التعازي وتقديم الضيافة بأكواب ذات استخدام لمرة واحدة وتعقيم باصات النقل العام وتلافي اكتظاظها بالركاب والتوعية الصحية الشخصية.

وأوضح مدير التربية -عمران أبو خليل أن تعقيم خزانات المياه والمرافق الصحية يتم يومياً في كل مدارس المحافظة وتم توزيع ٤٠ ألف حبة معقم كلور لتعقيم مياه الشرب, أما الفاقد التعليمي فيمكن تعويضه من خلال إما الفضائية التربوية أو «اليوتيوب».

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