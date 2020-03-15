الخارجية العراقية: الاعتداءات الأمريكية خرق سافر لسيادة العراق

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم أن العراق يعمل على حشد جهود كل الأصدقاء والشركاء له في دعم موقفه بشأن احترام سيادته وعدم خرقها، مجدداً عقب الاعتداءات الأمريكية الأخيرة.

وقال الصحاف في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية: إن العراق ماض في خطوة إرسال رسالتين متطابقتين تحملان مضمون الشكوى بشأن ما تعرضت له مقار حكومية عراقية من استهداف باعتداءات أمريكية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، مشدداً على أن هذه الاعتداءات تمثل خرقا سافرا لسيادة العراق واعتداء على أراضيه.

وقتل خمسة جنود عراقيين ومدني وأصيب آخرون بجروح في عدوان أمريكي جديد قبل أيام استهدف مطار كربلاء في محافظة النجف وعدداً من مواقع الجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي في مناطق أخرى من البلاد.

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