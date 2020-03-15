انعكاسات “كورونا” على الاقتصاد في العالم 

ترجمة: إيمان الذنون ـ تشرين:

أشار موقع “الدراسات الاستراتيجية العالمي” في تقرير صدر مؤخراً إلى أن الآثار الاقتصادية العالمية لفيروس كورونا أكثر حدة بالمقارنة مع تفشي وباء السارس في عام 2002-2003، وذلك لأن الصين اليوم أكبر مما كانت عليه قبل أكثر من 17 عاماً، وأكثر ارتباطاً بالاقتصاد العالمي، حيث أصبحت خلال العقدين الماضيين أكبر مصدّر في العالم، وجزء لا يتجزأ من شبكات الإنتاج العالمي، لافتاً إلى أن القطاعات الأكثر تضرراً من هذا الانخفاض تشمل صناعة السيارات وأجهزة الاتصالات والمعدات الطبية.

ويورد التقرير أرقاما توضح انخفاضا كبيرا خلال الشهرين الماضيين في مؤشر المشتريات التصنيعية في الصين – بحوالي 20 درجة، وهو ما يمثل أدنى حد انخفاض تم تسجيله منذ عام 2004. مما يعني انخفاضا في الإنتاج بنسبة 2% سنويا، ويبين التقرير أن انكماشا بنسبة 2% في إنتاج الصين له آثار مضاعفة تظهر على مجمل انسياب الاقتصاد العالمي، وهو ما تسبب حتى الآن في انخفاض يقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي في التجارة بين الدول.

وأوضح التقرير أن التأثير الاقتصادي لهذا الفيروس يعتمد على التدابير التي تطبقها البلدان لاحتوائه، مؤكدا أن الصين اتخذت إجراءات صارمة في هذا الصدد لكنها ضحت بالاقتصاد قليلا خصوصا في الأسابيع القليلة الأولى، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي في الصين سيتضرر في الربع الأول من هذا العام، لاسيما وأن ظهور الفيروس تزامن مع الفترة المحيطة بالسنة الصينية الجديدة والتي تميل إلى أن تكون فترة قوية لمبيعات التجزئة، بالإضافة إلى ذلك تمثل مقاطعة هوبي (حيث تقع معظم المدن المتضررة) جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي الصيني (4%) وتعد عاصمتها “ووهان” مركز نقل مهم وثاني أكبر مصنع للسيارات في الصين.

وأفاد الموقع بأن أسواق الأسهم المالية العالمية قد تعرضت هي الأخرى من جراء تفشي الفيروس إلى هبوط حاد في مستهل عمليات التداول، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم الاقتصادية في بورصة نيويورك ولندن، مما دعا خبراء الاقتصاد إلى القول إن هبوط الأسهم الأمريكية والبريطانية قد انعكس سلباً على معظم بورصات أوروبا، كما طالت الخسائر معظم دول آسيا.

وختم الموقع: إذا استمر تفشي فيروس كورونا، فإن التأثيرات السلبية ستظهر بوضوح في مختلف القطاعات على الرغم من النمو العالمي، لافتاً إلى أنه يعد خطرا يدعم وجهة النظر القائلة بأن العالم سيشهد ركودا عالميا هذا العام، وأن البنوك المركزية للأسواق المتقدمة سيكون لديها على الأرجح المزيد من العمل للقيام به من حيث التحفيز للتعويض عن الأضرار الاقتصادية عن طريق السياسة النقدية والمالية.

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