الدفاع الأعلى اللبناني يدعو الحكومة لإعلان التعبئة لمواجهة كورونا

دعا المجلس الأعلى للدفاع اللبناني الحكومة إلى العمل على مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا في البلاد بإعلان التعبئة العامة.

وقال المجلس في بيان صدر عقب اجتماع عقده اليوم برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون.. إنه رفع للحكومة توصية بخصوص اعلان التعبئة العامة مع ما تستلزمه من خطط وأحكام خاصة بالإضافة إلى التدابير والإجراءات التي سبق أن اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.

وطلب المجلس من الإدارات العامة والأجهزة العسكرية والأمنية متابعة الأوضاع الميدانية ورفعها إلى المراجع المختصة للتعامل مع كل التطورات المستجدة.

بدوره اعتبر الرئيس عون في كلمة وجهها إلى اللبنانيين في مستهل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء أن المرحلة الراهنة فيما يخص مكافحة فيروس كورونا تستدعي إعلان حالة التعبئة العامة في جميع المناطق لافتا إلى أن الحكومة ستقر سلسلة من التدابير الاستثنائية في مواجهة هذا الوباء.

وشدد عون على عدم التهاون في سبيل تأمين الحماية اللازمة لأي مواطن لافتا إلى أن الأوان الآن ليس للاستثمار السياسي بل لمواجهة الوباء التي تقتضي التضامن الوطني والوحدة التي كانت وستبقى مصدر القوة ودرع الحماية.

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