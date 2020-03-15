محافظة دمشق: تعقيم جسور المشاة والحدائق ومراكز خدمة المواطن.. وإجراء لمنع الازدحام بالباصات

ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا بدأت محافظة دمشق أعمال التعقيم للمرافق العامة والأماكن التي تشهد ازدحاما بهدف الوقاية والحفاظ على السلامة العامة للمواطنين.

مدير النظافة في محافظة دمشق المهندس عماد العلي بين في تصريح لمندوب سانا اليوم أن ورشات المديرية قامت بتعقيم عدد من جسور المشاة ومواقف الباصات ومحيط المشافي والحدائق والمرافق العامة من خلال مضخات خاصة مبينا أن المديرية ستقوم بأعمال التعقيم يوميا وستزود عمال النظافة بالكمامات والكفوف والمعقمات وستعمل على استبدال الكمامة كل أربع ساعات حفاظا على سلامتهم.

كما قامت المحافظة بعملية تعقيم مركز خدمة المواطن الرئيس في بناء المحافظة حسب مدير مراكز خدمة المواطن المهندس لؤي علوش الذي أكد أن عملية التعقيم ستشمل جميع المراكز وستكون بشكل دوري يوميا حيث ستوزع كمامات وقفازات ومواد تعقيم للعاملين في المراكز حرصا على السلامة العامة للمواطنين والكوادر العاملة.

وفي الإطار ذاته قامت الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق باتخاذ إجراءات لتعقيم الباصات ومنع الازدحام فيها وأكد مدير الشركة المهندس سامر حداد أنه لن يتم السماح لأكثر من 6 إلى 7 أشخاص بالوقوف ضمن الباص بعد امتلاء المقاعد منعا للازدحام.

وبين حداد أنه سيتم تعقيم جميع حافلات النقل الداخلي بهدف توفير بيئة آمنة ونظيفة للركاب داعيا المواطنين الذين يشعرون بأي أعراض مرضية إلى وضع كمامة أثناء التنقل في وسائل النقل.

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