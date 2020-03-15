صيانة الأعطال التي لحقت بالشبكة الكهربائية في حماة

أنهت ورشات الشركة العامة لكهرباء حماة صيانة الأعطال التي لحقت بالشبكتين المنخفضة والمتوسطة من جراء الظروف الجوية خلال الأيام الماضية.

وبين المهندس محمد الرعيدي مدير الشركة في تصريح أن الورشات أنجزت أعمال الصيانة على خط توتر 20 ك.ف عين اللوزة مع وصل إضافيات مقطوعة عدد 2 وتأهيل وصيانة خط 20 ك.ف وشبكة التوتر المنخفض في قرى الشيحة وعين القضيب في منطقة مصياف وأيضاً في قرية المجدل.

وذكر الرعيدي أنه تم إصلاح الأعطال في الشبكة الكهربائية في مدينة سلمية نتيجة الأحوال الجوية والرياح الشديدة التي اقتلعت عدداً من الأشجار وسقوط بعضها على الشبكة الكهربائية ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتسبب بأعطال كثيرة.

وأشار إلى بناء مركز تحويل جديد للمشفى الجامعي ومد كابلات توتر متوسط 20 ك.ف أرضية بطول 3 كم لتغذية مراكز تحويل مبنى التربية ومزارع غرب المشتل واستهلاكية الجلاء والمحسنين ومد كابلات من مركزي تحويل أبو مؤيد ومزارع غرب المشتل وتأمين التغذية الكهربائية للمشتركين.

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