تعقيم حافلات النقل الجماعي في كراج البولمان بدير الزور

تواصل محافظة دير الزور اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد حيث قام مجلس المدينة اليوم بتعقيم حافلات النقل الجماعي في كراج البولمان قبل انطلاقها إلى المحافظات إضافة إلى تعقيم القادمة منها.

وذكر رئيس الدائرة الصحية بمجلس المدينة المهندس مهند المصطفى في تصريح لمراسل سانا أن الفرق المختصة بمجلس المدينة باشرت تعقيم حافلات النقل الجماعي في كراج البولمان وكافة مرافق الكراج لافتاً إلى أن حركة السفر تسير بصورة طبيعية وهذا الإجراء الاحترازي سيتم تطبيقه بصورة يومية حفاظاً على سلامة المواطنين.

وضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس خصصت مديرية صحة دير الزور مركزاً للعزل في مجمع المشافي بمشفى الأسد.

وبين مدير الصحة الدكتور بشار الشعيبي أن المديرية اتخذت الإجراءات اللازمة للتصدي لفيروس كورون، مشيراً إلى أنه جرى وضع فريق طبي وعيادة متنقلة عند المعبر الحدودي مع العراق في البوكمال وتزويدهم بمستلزمات العمل.

وأوضح الشعيبي أن مديرية الصحة جهزت جناحاً كاملاً للعزل في مجمع المشافي بمشفى الأسد لاستقبال أي حالة مشتبهة مكوناً من 15 غرفة وتم تزويده بالمستلزمات المطلوبة من أسطوانات أكسجين وأدوية وأجهزة قياس حرارة وكادر طبي متخصص.

ودعا الشعيبي إلى الابتعاد عن الشائعات المغرضة حول المرض والتي تكثر خلال فترة الأزمات مطمئناً الأهالي أن الوضع في دير الزور في أعلى درجات السلامة والإجراءات الحكومية التي اتخذت تأتي في إطار الاحترازات للتصدي لهذا الفيروس لا أكثر.

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