إصابات جديدة بكورونا حول العالم وتدابير دولية لاحتوائه

يتواصل تسجيل حالات إصابة ووفاة بفيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم في الوقت الذي تكثف فيه الحكومات من إجراءاتها المضادة لاحتوائه.

في إيران أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 113 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد ما يرفع عدد الوفيات إلى 724 فيما ارتفعت حالات الإصابة إلى 13938 والمتعافين إلى 4590.

وفي لبنان ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 99 مصاباً وذلك بعد أن كان 93 إصابة أمس.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي الحالات في البلاد إلى 112 حالة بينها ثلاث حالات كانت في بريطانيا وواحدة قادمة من فرنسا عبر الإمارات وجميعهم كويتيون.

وفي الجزائر أعلن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد عن تسجيل 45 حالة مؤكدة بفيروس كورونا و4 وفيات على المستوى الوطني.

وفي الأردن أعلن وزير الصحة الأردني تسجيل ست إصابات جديدة بالفيروس تشمل سائحاً أمريكياً قادماً من مصر وذلك بعد أن كانت أعلنت في السابق عن حالة إصابة واحدة في البلاد.

كما أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 21 إصابة، بينما أكدت وزارة الصحة المغربية تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 28.

وفي باكستان تم تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 50 كما أعلنت السلطات في تايلاند عن تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا اليوم ليرتفع إجمالي الإصابات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 114 وهذه أكبر قفزة يومية في الحالات في البلاد.

أما في ماليزيا فأعلنت وزارة الصحة اليوم عن 190 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي العدد 428، بينما تعافى 42 من المرض.

في الهند أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 107 بزيادة 23 حالة عن اليوم السابق، بينما تشهد ولاية مهاراشترا الغربية أسوأ تفش للمرض.

وأوقفت الهند معظم تأشيرات الدخول إليها وأغلقت الكثير من الحدود البرية مع الدول المجاورة في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

من جهتها أعلنت السلطات الفنزويلية أمس ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 8 ثلاث حالات قادمة من إسبانيا وهم أمريكيان وواحد من كولومبيا.

وأعلنت الهيئة الاتحادية البلجيكية للصحة وسلامة الأغذية والبيئة تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي أعداد المصابين إلى 886 شخصاً إلى جانب أربع وفيات حتى الآن.

وفي النمسا أعلنت وزارة الصحة أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا قد تزايد بشكل واضح من أمس إلى اليوم حيث تم الإبلاغ عن 758 حالة إصابة وتم اختبار 8167 حالة مشتبهاً فيها.

وفي إطار التدابير التي تتخذها الحكومات لاحتواء خطر انتشار الفيروس أعلنت الحكومة النمساوية عن خطط لتشديد شروط الدخول للمسافرين إليها ولا سيما من بريطانيا وهولندا وأوكرانيا وروسيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وتركيا وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى عدد كبير من دول العالم في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وفي روسيا نفذت قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية عمليات مكثفة لتطهير الشوارع والأشخاص والمعدات كما أجرت تمرينات على مواجهة فيروس كورونا في حامية عسكرية مغلقة قرب فولغوغراد شاركت فيها وحدات فوج الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي بالمنطقة الجنوبية.

كما أعلنت شركة سكك الحديد الروسية أنها ستعلق الرحلات الدولية إلى كل من مولدوفا وأوكرانيا ولاتفيا حتى إصدار تعليمات خاصة مضيفة إنه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد استئناف حركة المرور.

وفي فرنسا أمرت السلطات بإغلاق المطاعم والحانات وصالات السينما والنوادي الليلية لكنها أبقت على متاجر الطعام والصيدليات والمصارف ومحلات بيع التبغ مفتوحة.

وفرضت إسبانيا أمس إغلاقاً شبه تام في كافة أنحاء البلاد مع منع الناس من الخروج من بيوتهم إلا للعمل أو تلقي العناية الطبية أو شراء الطعام.

وتوفي 196 شخصاً حتى الآن في إسبانيا التي باتت البلد الثاني الأكثر تضرراً من الفيروس في أوروبا بعد إيطاليا.

وأعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف حالة الطوارئ اليوم في إطار جهود الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وبعد أن سجلت كازاخستان أول إصابتين بكورونا يوم الجمعة ارتفعت حصيلة المصابين إلى 6 أشخاص أمس.

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