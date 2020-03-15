خارجية فلسطين تدين انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداءات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتواصلة بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم مؤكدة أنها تأتي ضمن تنفيذ ما تسمى “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة “وفا” إن اقتحام المستوطنين الإسرائيليين بلدة حوارة جنوب نابلس واعتداءهم على منازل وممتلكات الفلسطينيين وتحطيمهم زجاج 20 مركبة واقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية وإصابتها أحد الشبان الفلسطينيين برصاصها يأتي ضمن مخططات الاحتلال التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أرضهم وتهويدها.

وأوضحت الخارجية أن هذا التصعيد يشكل خطوة متقدمة باتجاه سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتعميق الاستيطان فيها لفرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لضم أجزاء واسعة منها.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال للانصياع للقرارات الأممية ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه فوراً.

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