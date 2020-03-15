20 % تراجع أرباح أرامكو في 2019

تراجعت أرباح أرامكو السعودية 20,6% عام 2019، بحسب أول نتائج سنوية تنشرها الشركة النفطية العملاقة على موقع سوق المال التي دخلتها في كانون الأول الماضي ضمن أكبر عملية اكتتاب في التاريخ.

وقالت الشركة في بيان الأحد، إن صافي الدخل بلغ نحو 88,2 مليار دولار في 2019 مقارنة بأكثر من 111 مليار في 2018، مشيرة إلى أن أحد أهم أسباب تراجع الأرباح في أكبر شركة مدرجة في العالم يعود إلى انخفاض أسعار الخام.

ولم تتأثر النتائج المالية لعام 2019 لأغنى شركة طاقة في العالم بفيروس كورونا المستجد أو بتفكك تحالف “أوبك +” الذي تسبب في انهيار أسعار النفط، كون هذه التطورات جرت في العام الحالي.

لكن في ظل أضرار الفيروس، وتراجع أسعار النفط بأكثر من 50% بسبب الخلافات داخل تحالف “أوبك +”، تراجعت أسهم أرامكو 29% من أعلى نقطة لها لتنخفض الأسبوع الماضي إلى ما دون سعر الإدراج.

كما انخفضت القيمة السوقية للشركة بمقدار 600 مليار دولار إلى 1,44 تريليون دولار فقط .. والخميس، بلغت القيمة السوقية لأرامكو حوالي 1,55 تريليون دولار، لكنها لا تزال رغم ذلك أكبر شركة مدرجة في العالم.

المصدر: “أف ب”

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