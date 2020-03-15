القبض على أربعة مروجي مخدرات بطرطوس

ألقى فرع مكافحة المخدرات في طرطوس القبض على أربعة من تجار المواد المخدرة ومروجيها وضبط بحوزتهم أسلحة ومعدات حربية وأنواعاً مختلفة من الحبوب المخدرة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت “سانا” نسخة منه اليوم أنه بناء على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في طرطوس ومن خلال المراقبة والرصد تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص وضبطت بحوزتهم أسلحة ومعدات حربية وأنواع مختلفة من الحبوب المخدرة وميزان إلكتروني يستخدمونه في تجارة مادة الحشيش المخدر.

ولفتت الوزارة إلى أنه وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة وترويجها وأن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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