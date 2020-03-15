بذور الشيا من الحبوب المهمة التي تحتوي على معظم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والتي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، وتقي من الإصابة بالأمراض المختلفة ومنها الحماية من الأمراض القلبية والتقليل من الوزن الزائد وتخفيض معدل الكوليسترول بالدم، وفيما يلي نتعرف على فوائد بذور الشيا الصحية.

فوائد بذور الشيا الصحية:

الوقاية من الأمراض القلبية:

تساعد بذور الشيا على التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم والتقليل من ضغط الدم المرتفع، إضافة إلى أنه يساعد على التقليل من الأكسدة ما يقي من التعرض إلى تصلب الشرايين وهذا بدوره يقلل من فرص الإصابة بالأمراض القلبية، إضافة إلى أن بذور الشيا تحتوي على الأوميجا 3، والتي لها دور كبير فى حماية القلب من الأمراض والإلتهابات التي تصيب الأوعية الدموية، ولهذا يجب الحرص على تناول بذور الشيا في النظام الغذائي الخاص بك.

تقوية العظام:

بذور الشيا توفر احتياجات الجسم من عنصر الكالسيوم، ما يعزز صحة العظام والحفاظ على كثافتها والوقاية من الإصابة بالأمراض المختلفة التي تصيب العظام مثل هشاشة العظام، إضافة إلى الحفاظ على الكتلة العضلية في الجسم والحماية من فقدانها.

إنقاص الوزن:

بذور الشيا لها دور رائع في التقليل من الوزن الزائد، وهذا لأنها تحتوي على عنصر الزنك والذي له دور كبير في إفراز هرمون اللبتين، والذي يساعد على تنظيم الشهية ما يساعد على التقليل من كمية الطعام الذي يتناولها الإنسان وهذا يؤدي إلى إنقاص الوزن، إضافة إلى أنه يساعد على حرق الدهون، وهذا نتيجة تعزيز عملية الأيض والحفاط على نسبة السكر في الدم.

الحفاظ على صحة الأسنان:

بذور الشيا تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة مثل الفسفور والكالسيوم والزنك وفيتامين أ، والتي لها دور كبير في حماية الأسنان من التسوس والإلتهابات التي تصيب اللثة، إضافة إلى الوقاية من رائحة الفم الكريهة التي تصيب الفم.

التخلص من الإمساك:

بذور الشيا تحتوي على الألياف التي تساعد على حماية الجهاز الهضمي من الإضطرابات، وتساعد على تعزيز حركة الأمعاء ما يؤدي إلى التخلص من حالات الإمساك وإفراغ المعدة من الفضلات الزائدة.

بذور الشيا للبشرة:

تساعد بذور الشيا على علاج جفاف البشرة والتخلص من الإلتهابات، إذ إنها تحتوي على مضادات الإلتهابات إضافة إلى الوقاية من التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة التي تظهر على البشرة، وهذا لأنها تحتوي على الأوميجا 3 ومضادات الأكسدة.

بذور الشيا للشعر:

بذور الشيا تحتوي على البروتين الذي يساعد على تقوية الشعر ونموه، إضافة إلى احتوائها على الأحماض الأمينية التي تساعد على تغذية الشعر وتقويته من الجذور، كما إن بذور الشيا تحتوي على عنصر النحاس والذي له دور في إنتاج الميلانين ما يساعد على الوقاية من الشيب المبكر.

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