إيران تؤجل انتخابات مجلس الشورى

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي اليوم تأجيل إقامة الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في البلاد إلى الـ 11 من أيلول المقبل.

وقال كدخدائي في تصريح لوكالة أنباء فارس الإيرانية: إن وزير الداخلية وجه رسالة إلى المجلس طلب فيها تأجيل موعد اقامة الجولة الثانية من انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي إلى الـ 11 أو الـ 18 من أيلول المقبل وذلك نظراً لظروف البلاد وتفشي فيروس كورونا.

وأضاف كدخدائي أن مجلس صيانة الدستور وافق بعد دراسة مستفيضة على اقتراح وزارة الداخلية بإجراء الجولة الثانية من الانتخابات في الـ 11من أيلول بعد أن كانت مقررة في الـ 17من نيسان المقبل.

إلى ذلك بدأ الجيش الإيراني تدريبات التصدي لانتشار فيروس كورونا بإشراف قيادة مقر الدفاع البيئي للجيش.

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