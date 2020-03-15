توسع انتشار كورونا

سجلت حالات وفاة وإصابات جديدة في العديد من الدول حول العالم بفيروس كورنا المستجد فيما واصلت الحكومات اتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير.

ففي الصين تراجعت خطورة الفيروس بشكل ملحوظ مع تناقص أعداد الإصابة الجديدة في البلاد لتبلغ أمس 20 إصابة جديدة فقط وذكرت لجنة الصحة الوطنية أنه من بين الاصابات كانت هناك 5 حالات في بكين و4 في مقاطعة تشجيانغ و3 في شانغهاي و3 في مقاطعة قانسو وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ و4 في ووهان بمقاطعة هوبي التي كانت الاكثر تأثراً بالفيروس منذ بدايته حيث شهدت خروج 1335 مريضاً من المستشفى بعد شفائهم يوم أمس ليصل إجمالي عدد المرضى الذين خرجوا الى 54278.

وفي كوريا الجنوبية أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية عن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8162 شخصا منها 75 حالة وفاة.

بدورها أعلنت اليابان أن عدد حالات الإصابة بلغ 1484 اليوم مشيرة إلى أن العدد زاد بوتيرة أسرع من اليوم السابق فيما توفي شخص واحد بالفيروس اليوم ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 29 شخصا.

وفي إسبانيا أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن تأكد إصابة زوجته بيجونا غوميز بفيروس كورونا مضيفا أن الاثنين وضعا في الحجر الصحي.

وفي المكسيك ذكرت وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع من 26 إلى 41 حالة فيما لم تشهد البلاد أي حالات وفاة حتى الآن.

كما أعلنت سلوفينيا على لسان وزير الصحة توماش غانتار عن تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس لرجل مسن كان يعاني من مرض مزمن مشيراً إلى أن الحكومة تسعى للحد من انتشار العدوى وتفرض قيودا على اختلاط مجموعات كبيرة في كل المناطق.

وفي أفغانستان تم الإعلان عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 16 وتم إغلاق كل المؤسسات التعليمية على خلفية تفشي الفيروس.

إلى ذلك سجلت العديد من الدول أول إصابة بفيروس كورونا بينها أفريقيا الوسطى وكانت الإصابة لرجل إيطالي يبلغ من العمر 74 عاما.

بدورها أعلنت حكومة جمهورية الكونغو عن رصد أول حالة إصابة بالفيروس لرجل عاد إلى البلاد من فرنسا هذا الشهر وهو في الخمسين من عمره فيما أعلنت وزارة الصحة في أوزبكستان أول إصابة لمواطن بالفيروس بعد عودته من باريس.

وفي إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها البلدان أعلنت الحكومة الأرجنتينية رسميا حظر دخول غير المقيمين الذين زاروا أي بلد يسجل عددا كبيرا من حالات الإصابة بالفيروس خلال الأربعة عشر يوما الماضية مضيفة أن الحظر سيستمر لمدة ثلاثين يوماً.

ولم تذكر البلدان التي يشملها الإجراء لكن الأرجنتين أوقفت بالفعل إصدار تأشيرات للمسافرين من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية واليابان وإيران وبريطانيا وعدة دول أوروبية.

من جانبه قال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون إن حكومته ستفرض عزلاً ذاتياً على كل المسافرين القادمين من الخارج اعتباراً من منتصف ليل الأحد في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس كما سترفض استقبال سفن سياحية قادمة من موانئ أجنبية لمدة 30 يوماً بشكل مبدئي.

بدورها بدأت العاصمة الفلبينية مانيلا عزل نفسها في مواجهة فيروس كورونا المستجد مطبقة بذلك الإجراءات التي قررتها حكومة الرئيس رودريغو دوتيرتي وأغلقت الشرطة المسلحة الطرق المؤدية إلى العاصمة وتم إلغاء الرحلات الداخلية من مانيلا واليها وحظرت التجمعات العامة شهرا.

إلى ذلك قررت مناطق ألمانية عدة اتخاذ إجراءات جذرية لمكافحة انتشار الفيروس وعمدت إلى إغلاق المسابح وصالات السينما والرياضة كما حظرت السلطات في العاصمة برلين أي تجمع يضم أكثر من 50 شخصا فيما فرض على المطاعم ان توفر مسافة لا تقل عن متر ونصف متر بين الطاولات.

وفي استونيا منعت السلطات دخول أي أجانب اعتبارا من الـ17 من آذار الجاري وذلك بعد أن سجلت 115 حالة إصابة بالفيروس ولم تعلن عن حدوث وفيات.

إلى ذلك كلف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وزارة الصحة بإخطار المؤسسات الطبية في البلاد بجملة إجراءات إلزامية في مجال تشخيص عدوى الفيروس كما كلف جهاز الأمن الفدرالي ووزارتي الداخلية والخارجية بوضع مشروع قرار لتعليق مرور الأجانب عبر الحدود البرية مع بولندا والنرويج اعتبارا من اليوم.

من جهتها حذرت شركات الطيران البريطانية من أن قطاع الطيران في البلاد قد يتضرر بشكل كبير بسبب وباء كورونا من دون دعم مالي طارئ وطلبت الهيئة التي تضم الشركات والعاملين في مجال الطيران من الحكومة حزمة بقيمة عدة مليارات من الجنيهات.

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