«آي» البريطانية: ولي العهد السعودي يسيء التقدير مجدداً في معركته نحو العرش

بعنوان «ولي العهد السعودي يقع في سوء تقدير كارثي مرة أخرى»، نشرت صحيفة «آي» البريطانية مقالاً أمس للكاتب باترك كوبرن، أشارت فيه إلى أن المعركة من أجل ضمان العرش السعودي مشتعلة، وإن طغت عليها أخبار وباء فيروس كورونا، هذه الجائحة التي قد تغير المشهد السياسي، وتهدد سلطة دونالد ترامب وبالتالي حلفاءه مثل ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة: أساء التقدير مرة أخرى بسبب معاركه على العرش, مبينة أن الأوضاع الحالية خصوصاً ما يتعلق بفيروس كورونا قد تغير المشهد السياسي وتهدد سلطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبالتالي حلفاءه لاسيما ابن سلمان.

وأضافت الصحيفة: العواقب السياسية لوباء كورونا هائلة بالفعل، ورغم انشغال الإعلام العالمي بأخباره وأخطاره، فإن الأحداث السياسية لم تتوقف بالتأكيد، والأزمات الكبيرة مستمرة، حتى وإن جرى تجاهلها بسبب الانشغال بصراع البقاء مع الفيروس.

ولفتت الصحيفة إلى أن حاجة ابن سلمان للوصول إلى العرش أصبحت أكثر إلحاحاً فلا أحد يعلم ما قد تحمله الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، وقد يفقد ابن سلمان فيها حليفاً أساسياً مثل ترامب, مشيرة إلى الدعم الحيوي الذي يوفره ترامب لابن سلمان رغم كل أخطائه في اليمن, بالإضافة إلى اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وتابعت الصحيفة: أحدث مقامرة يقوم بها ابن سلمان هي القطيعة مع روسيا وإغراق السوق بالنفط السعودي الخام، في وقت يشهد فيه الطلب العالمي تراجعاً شديداً بسبب التأثير الاقتصادي لتفشي وباء كورونا, وأردفت: حين يتعلق الأمر بحرب أسعار النفط، فإن الاحتياطي المالي الروسي مرتفع، واعتماد روسيا على الواردات هو اليوم أقل منه قبل خمس سنوات.

واختتمت الصحيفة مقالها بالقول: يبدو أن وباء كورونا يغير بالفعل الحسابات السياسية في العالم, وفترة ولاية ثانية لترامب تبدو اليوم أقل احتمالاً مما كانت عليه في شباط

الماضي.

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