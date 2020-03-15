ترامب يستغل حرب ابن سلمان النفطية: سنملأ مخزوننا كاملاً

في ما يبدو أنه استغلال لانتشار فيروس كورونا والحرب النفطية التي يشنها ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان والتي أدت إلى انهيار أسعار النفط، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستنتهز فرصة انخفاض أسعار النفط لتشتري كمية ضخمة من الخام لتملأ احتياطاتها الاستراتيجية.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: «بناء على أسعار النفط وجهت وزير الطاقة بالشراء، بسعر جيد للغاية، كميات ضخمة من النفط الخام للتخزين، ضمن الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة», مضيفاً: سنملؤه لآخره.

وقال مسؤول في وزارة الطاقة الأمريكية: إن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، المخزن في سلسلة مغارات بامتداد سواحل تكساس ولويزيانا، يستطيع استيعاب ما يصل إلى 77 مليون برميل إضافية من النفط, ولم يذكر حجم النفط الذي سَيُشترى للتخزين في الاحتياطي، الذي يوجد فيه حالياً 635 مليون برميل.

وانهارت أسعار النفط إلى حوالي 30 دولاراً للبرميل بفعل تراجع الطلب الناجم عن انتشار فيروس كورونا، وبعد أن شنت السعودية مطلع الأسبوع حرباً على حصص السوق عن طريق ضخ الخام بأقصى طاقة.

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