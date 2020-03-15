نائب الرئيس الأمريكي: 46 ولاية أمريكية تعاني من انتشار كورونا

أعلن نائب الرئيس الأمريكي, مايك بنس أنه تم تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في 46 ولاية حتى تاريخه.

وقال بنس في كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات الشعب الأمريكي لمواجهة الفيروس, مشيراً إلى أن ترامب جمع كل الخبرات الأمريكية وأقام شراكة مع كل ولاية من أجل التصدي للفيروس.

وكان ترامب أعلن في كلمته، حالة طوارئ عامة في البلاد، في مسعى للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد, وطالب المستشفيات في جميع الولايات بالتأهب لمواجهة الفيروس، مشيراً إلى قدرة بلاده للتغلب على كل العراقيل التي تقيد قدرة الطواقم الطبية على توفير الرعاية للمرضى.

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