«رون بول انستيتيوت»: اعترافات أمريكية بسعي واشنطن لحماية الإرهابيين في إدلب

ترجمة وتحرير ـ لمى علي سليمان:

أكد مقال نشره موقع (رون بول انستيتيوت) الأمريكي، بالاستناد إلى اعتراف ما يسمى المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية إلى سورية جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة تهدف إلى الدفاع عن الإرهابيين في إدلب، ما يثبت مرّة أخرى أن ما يدور في خبايا الخارجية الأمريكية مازال قائماً ومستمراً.

وذكر المقال نقلاً عن جيفري قوله: «إن الدولة السورية وحلفاءها عازمون على تحقيق نصر نهائي على الإرهاب في كل أنحاء سورية»، مضيفاً: إن الهدف الأمريكي هو تعقيد القيام بهذه المهمة من خلال فرض مجموعة متنوعة من الإجراءات الدبلوماسية والعسكرية وغيرها، بما فيها التهديد بعمل عسكري وحشي ضد سورية تحت ذريعة استخدام الأسلحة الكيميائية وهذا ما يحدث غالباً بعد كل انتصار يحققه الجيش العربي السوري، كذريعة لتدخل الولايات المتحدة.

وأشار المقال إلى أن وجود القوات الأمريكية الاحتلالية في سورية يهدف للاستيلاء على حقول النفط وليس لمحاربة «داعش» كما تزعم واشنطن.

وأكد المقال أن إدلب هي نقطة جذب للتنظيمات الإرهابية، التي تشكّل مصدر تهديد لمئات الآلاف من المدنيين، وذلك نقلاً عن المتحدث باسم الذراع العسكرية لـ«التحالف» المزعوم ضد تنظيم «داعش» الإرهابي العقيد مايلز كاجينز.

وأشار المقال إلى أن تنصيب جيفري ثانية كمبعوث واشنطن الخاص لـ«التحالف الدولي» المزعوم ضد تنظيم «داعش» وتحت ذريعة سعي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المطالبة بالنصر على هذا التنظيم, ماهي إلا محاولات لعودة الوجود العسكري الأمريكي لفترة طويلة الأمد في سورية، وهذا الإصرار الراسخ على السياسات التقليدية لا يتسق مع وعود ترامب المتكررة بسحب القوات الأمريكية من «حروب لا نهاية لها» في الشرق الأوسط كما كان يردد دوماً.

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