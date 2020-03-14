العدوان السعودي يرتكب 207 انتهاكات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وارتكبت 207 خروقات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله اليوم إن “من بين خروقات العدوان تحليق 3 طائرات حربية في أجواء حيس و6 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والخمسين وكيلو16 وحيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وشارع الخمسين و27 اعتداء على رقابات الخامري والصالح وكيلو16” مشيراً إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 54 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و113 خروقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.

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