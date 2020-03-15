وزير الصحة يجدد تأكيد خلو سورية من فيروس «كورونا»

غيداء حسن:

جدد وزير الصحة الدكتور نزار وهبة يازجي إعلان خلو سورية تماماً من فيروس كورونا وأن جميع المسحات التي أجريت لحالات يشتبه بها كانت سلبية حتى اللحظة.

وأشار يازجي خلال مؤتمر صحفي أمس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً هي وقائية للحد من وصول الوباء وانتشاره بعد تقارير منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا اصبح وباء، فهذا يعني أنه قابل للانتشار وبشكل سريع ولذلك فإن الإفصاح عنه والإحاطة به هي التي تقي من انتشاره، ما استوجب تلك الإجراءات للتخفيف من التجمعات عن طريق إلغاء المؤتمرات والنشاطات وتعطيل الدوام في المدارس والجامعات وغيرها من الأنشطة بالإضافة إلى العمل على إجراء تعقيم لجميع الحافلات والطائرات القادمة إلى سورية بما يزيد من الوقاية، وهذه الإجراءات تضاف إلى الإجراءات السابقة التي اتخذتها الوزارة والجهات المعنية من ضبط للمنافذ الحدودية والمطار وفحص القادمين من قبل نقاط طبية خصصت لهذا الغرض.

ولفت يازجي إلى موضوع طبي مهم يتعلق بالأركيلة لجهة أن تبديل قطعة منها أثناء الاستخدام لا يعني الوقاية، لأنها قطعة متكاملة ومن الممكن أن تنقل العدوى في حال وجودها من شخص لآخر عدا عن أضرارها الأخرى التي تضعف مناعة مستخدمها.

كما أوضح يازجي اتخاذ إجراءات من كل الوزارات مع زيادة رفع الجاهزية ووضع نقاط طبية عدة على مدار ال24 ساعة في حالة استنفار وجاهزية تامة.

وفي كل محافظة تم وضع فريق طوارىء ويتم العمل على تعقيم الحافلات.

وحول وجود جهاز في وزارة الصحة لفحص المسحات بيّن يازجي أن منظمة الصحة رفدت الوزارة بجهاز من أجل إجراء مسحات وتم التدرب عليه ليتم تحليل الحالات التي توجد صعوبة بالتشخيص لها.

كما أكد الوزير أنه تم وضع جهاز أشعة في المطار وهناك محاولة لاستجرار جهاز لمعبر جديدة يابوس.

كما لفت إلى التوافق بين وزارتي الداخلية والصحة بألا تختم وزارة الداخلية على أي جواز إلا بعد وصول ورقة تثبت بأن الشخص فُحص من قبل الطبيب الموجود على المنفذ الحدودي.

بدوره أشاد الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية الدكتور نعمة سعيد بجهود الحكومة السورية ووزارة الصحة في اتخاذ الخطوة الوطنية والإجراءات الوقائية للحد من وصول الفيروس إلى سورية معرباً عن استعداد المنظمة للتعاون في أي وقت بإرسال فريق متخصص لتقديم الدعم اللازم في الإجراءات الوقائية.

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