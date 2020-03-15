بشرى سمير:

أعلن وزير التربية عماد العزب إلغاء الإمتحان التجريبي لطلاب الشهادتين في اطار حزمة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا ولفت وزير والتربية خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في وزارة التربية إلى أن الامتحان هو بهدف قياس قدرات الطلاب ولضبط الدوام في المدارس تم تعليق الدراسة بدءاً من 14 آذار ولغاية 2 نيسان المقبل وسيتم تعويض الفاقد التعليمي من خلال عدة إجراءات ولن تكون عملية تعطيل المدارس على حساب الطلاب على الاطلاق وأي تمديد سيكون بموجب تصريح من قبل وزارة الصحة تحديداً وتتضمن خطة عمل وزارة التربية خلال فترة التعليق تحديد الموضوعات التي تأتي في فترة التعليق وفق تتابعها وتسلسلها في خطة توزيع المنهاج في الكتب المدرسية وتسجيل الدروس التعليمية لموضوعات الدروس ولجميع المواد وتفعيل عمل القناة التربوية في مجال بث الدروس التعليمية وللمواد المسجلة وللمواد الأساسية بمعدل 7 ساعات يومياً ويعاد بثها مرة ثانية وبث الدروس التعليمية في موضوعات الفاقد التعليمي للصفوف الانتقالية بمعدل 5 ساعات ولصفوف الشهادات العامة لمدة ساعتين يومياً وتخصيص ساعة ونصف صباحية لاختصاصيين يتم خلالها تلقي اتصالات الطلاب والإجابة عن أسئلتهم ووضعها في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، وتخصيص ساعة ونصف للندوات التربوية وللصفين الثالث الأساسي والثالث الثانوي ويتم من خلالها حوار بين الاختصاصيين والطلاب وتخصيص المنصات التربوية التعليمية لصفوف الشهادات العامة لبث الدروس المسجلة.

وأضاف العزب: تقوم مديرية الصحة المدرسية بمتابعة إجراءات السلامة والأمان في المدارس أثناء فترة التعليق وتكلف مديريات التربية بالإشراف على تنظيف المدارس وتعقيم المرافق الصحية فيها بالوسائل المتاحة وإضافة مادة الكلور لتعقيم المياه وتفعيل عمل المستوصفات المدرسية بمتابعة حالات الطلاب والمعلمين في المنطقة التعليمية وتأمين سبل الحماية والوقاية للعاملين في المستوصفات المدرسية من قفازات ومواد تنظيف وتعقيم وكمامات.

ولفت العزب إلى أن خطة الوزارة لتعويض الفاقد التعليمي بعد إنتهاء فترة التعليق مباشرة تتضمن متابعة المنهاج من النقطة التي وصل إليها ومتابعتها بشكل تتابعي ومكثف وفق توزيع المنهاج في الخطة الدرسية وتكثيف الدروس بإضافة حصة درسية يومية لمواد اللغة العربية – الرياضيات -علوم عامة – اللغة الانكليزية، واختصار الحصة الدراسية من 45 إلى 40 دقيقة لتتم إضافة حصة دراسية يومية تركز على المهارات الأساسية والضرورية، وتكثيف الأسبوع الأخير من الدوام الرسمي المقرر في الخطة الدراسية بحيث لا يبقى أي فاقد تعليمي ناتج عن فترة التعليق، وزيادة ساعات الدوام في مدارس التعليم المهني بمعدل ساعتين يومياً مع زيادة فترات التدريب العملي، وتكثيف جلسات المراجعة للامتحانات على الفضائية التربوية والمنصات التربوية قبل فترة الامتحانات العامة وتخصيص ندوات تعليمية تربوية لشرح موضوعات وعرض نماذج الامتحانات وسلالم التصحيح.

وأشار العزب إلى أنه هناك 4 ملايين و100 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل وبلغ عدد المسجلين في الامتحانات العامة للشهادتين الثانوية والإعدادية 555 ألف طالب وطالبة، منوهاً بأنه سيتم استثمار فترة التعليق لتعقيم القاعات الصفية والحمامات وخزانات المياه والمناهل وأشار أنه في حال اضطرت وزارة الصحة إلى تعليق الدراسة في المدارس إلى مدة أطول سيتم اتخاذ اجراءات سيتم الإعلان عنها في وقتها وحال اقتصرت المدة على الفترة المحددة يبقى الوضع على حاله وسيعود الطلاب إلى مقاعدهم بعد أسبوع، وأضاف العزب: أنه فيما يتعلق بالامتحانات العامة لشهادات التعليم الثانوي والأساسي سوف تتم إزاحتها لموعد آخر أما في حال لم تضطر الوزارة لذلك تبقى في موعدها.

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