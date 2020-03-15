إعادة تأهيل «كهرباء الصنمين»… والأضرار 106 ملايين ليرة

درعا ـ عمار الصبح:

تواصل ورشات الشركة العامة لكهرباء درعا أعمالها في تأهيل الشبكات الكهربائية ومراكز التحويل المتضررة في مدينة الصنمين في محافظة درعا، وذلك بعد أن أعادت القوى الأمنية والجهات المختصة الأمان إليها بعد حالة الفلتان الأمني التي شهدتها مؤخراً.

وبيّن مدير عام شركة كهرباء درعا – المهندس غسان الزامل أن الورشات أعادت التيار الكهربائي إلى العديد من أحياء المدينة بعد الانتهاء من عمليات تأهيل وإصلاح أعمدة وخطوط التوتر المنخفض والمتوسط في المدينة, كما تم إجراء صيانة لعدد من مراكز التحويل المتضررة إذ جرى إصلاح محولة باستطاعة 630 ك ف ا، لافتاً إلى أن العمل متواصل لتأهيل ما تبقى من الشبكة المتضررة وإعادة التيار الكهربائي إلى بقية أحياء المدينة ويتم العمل على استبدال عدد من المحولات التي خرجت من الخدمة.

ولفت الزامل إلى أنه, وبتوجيهات من الوزارة ومن محافظ درعا, تم إجراء تقييم للأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية في المدينة والتي قاربت الـ 106 ملايين ليرة، شملت ستة مراكز تحويل, ثلاثة باستطاعة 400 ك ف. أ، ومحولتان باستطاعة 630، وجرى إصلاح محولة واحدة باستطاعة 630 وإعادتها للعمل، كما شملت الأضرار شبكات التوتر المنخفض والمتوسط والأعمدة والشبكات الهوائية والأمراس والكوابل وزيت المحولات والعوازل وعلب الوصل والنهاية. من جهة ثانية أنهت الشركة العامة لكهرباء درعا تركيب مراكز تحويل في عدد من البلدات والمدن ضمن المحافظة، وحسب الزامل فإن توزيع المراكز على القرى والبلدات يتم حسب الأولويات، فقد قامت الورشات بتركيب 17 مركز تحويل باستطاعة 400 ك. ف. أ، في كل من الشجرة وإنخل ودرعا وعتمان والصورة ونامر والناصرية والدلي والحراك وناحتة ونمر وغزالة بتكلفة 272 مليون ليرة، مبيناً أنه تم تركيب مركز تحويل باستطاعة 1000 ك ف ا، في درعا البلد ومركز تحويل باستطاعة 630 ك .ف. أ في حي السحاري بمدينة درعا ومركز تحويل باستطاعة 200 ك .ف.أ في بلدة الدلي و13 مركز تحويل باستطاعة 100 ك. ف.أ في بلدات عين ذكر والشبرق والمسريتية والقصير ونافعة والثريا واللويحق وجدل والبلانة وأم ولد وسملين ومدينة درعا بتكلفة إجمالية بلغت 166 مليون ليرة.

تجدر الإشارة إلى أن الشبكة الكهربائية في المحافظة تعرضت خلال سنوات الحرب لأضرار كبيرة قدرت قيمتها بنحو 40 مليار ليرة.

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