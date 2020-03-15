خطة للانتقال إلى التربية بالأقفاص في منشأة دواجن القنيطرة

ممدوح عوض:

بين مدير منشأة دواجن القنيطرة – الدكتور صابر طليعة أن إنتاج المنشأة من بيض المائدة منذ بداية العام الحالي 2020 بلغ نحو مليون ومئة وعشرين ألف بيضة مائدة, بنسبة تنفيذ 102 في المئة عن المخطط وخطة المنشأة من إنتاج بيض المائدة المتوقع لهذا العام عشرة ملايين بيضة, بينما بلغت قيمة المبيعات منذ مطلع العام 42 مليون ليرة, وأشار طليعة إلى أن المنشأة مخصصة لإنتاج بيض المائدة فقط ويتم تسويق الإنتاج وبيعه للقطاع العام والجهات المتعاقدة مع المؤسسة والفائض يتم تسويقه للسوق المحلية, وذكر مدير المنشأة أن عدد الطيور الحالية في المدجنة بلغ 55 ألف فرخة بياضة منها 25 ألف فرخة بياضة بعمر 48 أسبوعاً ضمن الإنتاج و30 ألف فرخة بياضة بعمر 17 أسبوعاً على أن يبدأ الإنتاج خلال النصف الثاني من شهر آذار الحالي, ولفت إلى أن تحصين وتلقيح الطيور يتم ضمن المنشأة ومن خلال الكوادر الفنية في المنشأة وضمن برنامج «لقاحات زيتية ومائية».

وأوضح طليعة أن المنشأة تعتمد على تربية الطيور بالطريقة الأرضية التقليدية حالياً وهناك خطة مستقبلية طموحة للانتقال إلى التربية بالأقفاص بشكل تدريجي ابتداء من العام الحالي حيث تم استدراج عروض لتحديث ثلاث حظائر في المنشأة وفق نظام البطاريات, وعن كيفية تأمين المادة العلفية للمنشأة ذكر طليعة أنه يتم تأمين المواد العلفية من خلال سبر الأسواق المحلية وبمساعدة المؤسسة العامة للدواجن وكذلك استجرار مادة النخالة من المؤسسة العامة للأعلاف, مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه المنشأة والمتمثلة في ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية ونقص اليد العاملة بسبب إحالة عدد من العاملين إلى التقاعد وعدم إمكانية تعيين بدلاً منهم.

طباعة