شركة الدراسات العامة تعيد تقييم التنظيم العمراني لـ «سوار دمشق»

منال الشرع:

بيّن مدير عام الشركة العامة للدراسات الهندسية المهندس محمد يسار عابدين أنه ضمن توجهات الحكومة في إعادة الإعمار قامت الشركة بإعادة تقييم المخططات التنظيمية لمناطق سوار دمشق -عين الفيجة وبسيمة -والقابون ومنطقة اليرموك وتسليم مخططات منطقة اليرموك مع استمرار العمل في بقية المشاريع, مضيفاً: تم إعداد الإضبارة التنفيذية للبنية التحتية لمشروع مدينة (باسيليا سيتي 102» ومشروع المخطط التنظيمي لمدينة دير الزور ومشروع تنظيم مركز القنيطرة وضاحية البعث ومشروع منطقة الحلس إضافة لمشروع دراسة المخطط التنظيمي لمدينة درعا ومنطقة الديماس السكنية ومشروع المدينة الخضراء في معرونة. ونوه عابدين بأن الشركة تنفذ عدداً من العقود حالياً, منها تسليم المرحلة الأولى لمشروع الدراسة الإقليمية لإقليم الساحل ومشروع الدراسة التخطيطية والعمرانية لمنطقة وادي قنديل في محافظة اللاذقية ومشروع الدراسة التخطيطية والعمرانية لمنطقة صليب التركمان وفي محافظة القنيطرة السكن الشعبي في منطقة الحلس وإعداد وتقديم دراسة تفصيلية وتنفيذ مشروع وتحسين منطقة سوق الهال في حلب والإشراف الفني على تنفيذ أعمال الهيكل والإكساء الجزئي (الجزيرة 23) ذات الأبنية البرجية مثال مدينة الديماس الجديدة بريف دمشق إضافة إلى الإشراف على تنفيذ أعمال مشروع كلية الهندسة التقنية في جامعة طرطوس ومشاريع الصرف الصحي ومحطات الضخ في محافظة حماة.

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