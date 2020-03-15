الخوري: قريبـاً الإعلان عن مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية لجامعة دمشق

دمشق ـ نور قاسم:

طال انتظار إعلان مسابقة تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق، وللحديث عن ذلك التقت «تشرين» نائب رئيس جامعة دمشق د. عصام الخوري الذي أشار إلى احتمالية الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن أُقرّت الحاجات للشواغر الأسبوع الفائت والتي تُقدر بـ١٣٠ عضو هيئة تدريسية فقط، وبانتظار المصادقة عليها من قِبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو طلب تعديلها حسب رؤية الوزارة من خلال تشكيل لجنة في الوزارة لجميع الجامعات ومناقشة الحاجات ومن ثم إصدار الإعلان النهائي.

ورداً على تأخير الإعلان عن هذه المسابقة التي أعلن عنها منذ السنة الماضية، لفت الخوري إلى أن جامعة دمشق تحتوي على ٤٤ كلية ولديها ثلاثة فروع في درعا والقنيطرة والسويداء، ووردت من قِبل هذه الكليات أرقام لحاجات أكبر بكثير عن طاقة جامعة دمشق من حيث الاعتمادات المالية المرصودة، والتي تُقدَّر بمئة شاغر فقط يمكن تعيينهم وإذا قُسِّموا على هذه الكليات سيكون لكل كلية اثنان من أعضاء الهيئة التدريسية فقط!، مضيفاً: نحن مقدرون أن كل كلية بحاجة لأكثر من ذلك العدد بكثير بسبب النزف الحاصل خلال الحرب وزيادة أعداد الطلاب، وهناك كليات طلبت أكثر من مئة, الأمر الذي وضعنا في موقف محرج لعدم القدرة على تلبية ذلك ومن ثم طلبنا من كل كلية أن توافينا بخمس حاجات فقط لا غير وأيضاً هذا الإجراء استغرق وقتاً كبيراً وأدى إلى تأخيره بسبب المراسلات المتكررة مع كل هذه الكليات لتقليص حجم حاجاتهم وتوصلنا بعد ذلك لزيادة عدد الشواغر إلى ١٣٠ فقط!.

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