تسجيل إصابات ووفيات جديدة بـ كورونا في عدد من دول العالم

تواصل تسجيل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في عدد من دول العالم في الوقت الذي أعلنت فيه دول عديدة تبني سلسلة من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة الفيروس.

ففي مدريد أعلنت السلطات الصحية الإسبانية تسجيل أكثر من 1500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليرتفع عدد المصابين إلى 5753 حالة وهو ثاني أعلى رقم في أوروبا بعد إيطاليا فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 190 حالة.

وأغلقت الحكومة الإسبانية الحانات والمطاعم وجميع المؤسسات الرياضية والثقافية بعد ازدياد عدد حالات الإصابة عشرة أضعاف منذ يوم الأحد الماضي.

من جهتها أعلنت السلطات الإيطالية وفاة 175 شخصا بالفيروس ليرتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 1441 شخصاً بزيادة قاربت 14 بالمئة في يوم واحد.

وأشارت السلطات الإيطالية إلى أن عدد المصابين ارتفع بشكل كبير وملحوظ حيث بلغ 21157 مصابا بعد أن كانت عند مستوى 17660 إصابة مساء أمس.

وفي النرويج أعلن مستشفى أوسلو الجامعي تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 907 حالات فيما أعلنت الدنمارك تسجيل أول حالة وفاة على أراضيها.

إلى ذلك أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو أن امرأة تبلغ من العمر 82 عاما توفيت بعد إصابتها بالفيروس لتعتبر بذلك أول ضحية للفيروس في الولاية مشيرا إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة في أنحاء الولاية إلى أكثر من 500 حالة.

وفي لندن أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن 10 وفيات جديدة لمصابين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 21 وفاة بينما سجلت هولندا حالتي وفاة جديدتين فيما سجلت روسيا 14 إصابة جديدة بكورونا لتصبح حصيلة المصابين 59 حالة.

وفي السعودية أعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 103 حالات.

في هذه الأثناء طلبت منظمة الأمم المتحدة من كل موظفيها في مقرها بنيويورك العمل من منازلهم لثلاثة أسابيع على الأقل بسبب انتشار الفيروس المستجد إلا إذا كان حضورهم ضروريا.

إلى ذلك حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران مواطنيه من استخدام الأدوية المضادة للالتهاب إذا ظهرت عليهم أعراض تشبه الإصابة بفيروس كورونا لأن هذه الأدوية “قد تزيد حالتهم سوءا”.

وقال فيران على تويتر:”تناول الأدوية المضادة للالتهاب مثل ايبوبروفين وكورتيزون قد يكون ضمن عوامل تفاقم العدوى.. إذا كنت مصابا بارتفاع في درجة الحرارة فعليك أن تأخذ باراسيتامول”.

ويأتي ذلك بعد أن أودى فيروس كورونا بحياة 79 شخصا في فرنسا وأصاب أكثر من 3600 حتى الآن.

من ناحيتها أعلنت الحكومة الأردنية وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى الأردن اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا بينما أعلنت اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة اليمنية إيقاف الرحلات الواصلة لمطار صنعاء لمدة أسبوعين.

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