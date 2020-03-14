الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لطائرة حربية تابعة للعدوان السعودي

تصدت الدفاعات الجوية في الجيش اليمني لطائرة من طراز “اف 16” تابعة لتحالف العدوان السعودي وأجبرتها على المغادرة قبل تنفيذ أي أعمال عدائية.

ونقل موقع ” المسيرة نت” عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله في تغريدة على صفحته على موقع تويتر: “تمكنت الدفاعات الجوية مساء اليوم من التصدي لطائرة حربية نوع ” اف16 ” في سماء محافظة الجوف وإجبارها على المغادرة قبل تنفيذ أي أعمال عدائية” مشيراً إلى أن عملية التصدي تمت بواسطة منظومة “فاطر1” الدفاعية.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت مؤخراً عن تطور نوعي في التصدي لطائرات تحالف العدوان من خلال تطوير عدة منظومات صاروخية جوية أسقطت من خلالها طائرة لتحالف العدوان من طراز تورنادو وطائرات تجسسية.

طباعة