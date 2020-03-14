الإيديولوجيا كـ علمٍ ..

سمير المحمود:

من المعروف أن العلم هو نقيض الإيديولوجيا إلا أن مدرسة الفيلسوف والمفكر دي تراسي التي كانت تهدف إلى تأسيس الإيديولوجيا كعلم هي إحدى التيارات التي عرفها التاريخ تحت اسم فلسفة الأنوار العقلانية وبالتالي إذا كانت كل طبقة صاعدة تحمل تصوراً جديداً للعالم يكرس وعيها لنفسها كطبقة منفصلة عن المنظومة القديمة ويكرسها في الوقت نفسه كفائدة في وعي الطبقات الأخرى فإن فلسفة الأنوار قد عكست رؤية البرجوازية الصاعدة لنفسها وللعالم وأسقطت عليها الصورة التي تحب أن تتعرفها فيها الطبقات الأخرى حيث كانت القاعدة التي استندت إليها الإيديولوجيا العقلانية البرجوازية هي ولادة نمط الإنتاج الرأسمالي التي أدت إلى تطوير سريع للعلم والتقنية وفتحت باب التفاؤل بسيادة فلسفة العقل والمعرفة.. وبحسب دي لامبير أن تتفلسف يعني أن تعيد إلى العقل الإنساني كرامته وحقوقه وبالتالي وفق هذه المدرسة أصبح الفيلسوف بنظر ديدرو هو ذلك الذي يجرؤ على التفكير ويرجع إلى منبع المبادئ الأولى الأكثر وضوحاً ولا يقبل بشيء إلا بناء على منطق العقل والمعرفة.. بكل الأحوال يمكن القول إن هناك من رأى في هذا التوجه حلماً طوباوياً جميلاً بالرغم من أن فلاسفة هذه المدرسة غالباً ما كانوا بعيدين كل البعد عن الواقع لأنهم كانوا يعتمدون بفكرهم على التصور البعيد عن الواقع وهناك من تعامل معها بشيء من الحذر كونها كانت تحمل في بعض من جوانبها تصوراً نقدياً يتجاوز ما هو كائن إلى ما يجب أن يكون.

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