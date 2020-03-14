باحثون هولنديون يطورون دواء متخصصاً ضد كورونا

طور باحثون هولنديون دواء متخصصاً ضد فيروس كورونا.

وذكرت وكالة (انسا) الإيطالية للأنباء أن الدواء عبارة عن جسم مضاد أحادي النسيلة متخصص في التعرف على البروتين الذي يستخدمه الفيروس لمهاجمة خلايا جهاز التنفس، مشيرة إلى أن البحث نشر على موقع “بيو آر اكس آي في” من قبل مجموعة جامعة أوتريخت الهولندية بقيادة الباحث شونيان وانغ.

وبدورها نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن الباحثين قولهم: إن الأمر سيستغرق شهوراً قبل أن يتوفر الدواء لأنه سيتعين اختباره للحصول على إجابات بشأن السلامة والفعالية.

طباعة