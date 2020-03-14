روحاني: مكافحة كورونا تتطلب إجراءات إقليمية ودولية منسقة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مكافحة فيروس كورونا تتطلب إجراءات إقليمية ودولية منسقة ومتضافرة موضحاً أنه لا يمكن لأي دولة إدارة هذه الأزمة بمفردها.

وأفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية الإيرانية اليوم بأن روحاني أشار في رسالة بعثها إلى عدد من رؤساء دول العالم إلى ضرورة تكثيف الجهود والمشاركة العامة في مكافحة تفشي وباء كورونا لافتاً إلى ضرورة وضع بروتوكولات صحية مشتركة بين الجيران وكسر وإلغاء الحظر الأمريكي الجائر ضد الشعوب بالنظر إلى الظروف العالمية الراهنة.

وقال روحاني: “لا يمكن لأي دولة أن تدير هذه الأزمة الضخمة والخطيرة وحدها ناهيك عما إذا كانت تلك الدولة تواجه الكثير من المصاعب في الوصول إلى الأسواق المالية الدولية وتوريد السلع اللازمة”.

وكان مركز الإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني أفاد في وقت سابق اليوم بأن عدد الوفيات في البلاد إثر الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 611 شخصاً والمصابين 12 ألفاً و729 فيما بلغ عدد المتعافين 4 آلاف و339 شخصاً.

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