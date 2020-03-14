توحيد الإجراءات الرقابية على حدود بلدان الاتحاد الأوروبي

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم ، عن تأييده لتوحيد إجراءات الرقابة المتبعة على الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال زيهوفر: تتطلب حماية سكاننا تدابير من أجل الحد من خطر العدوى الناجم عن السفر في أنحاء العالم، لافتاً إلى أن دول أوروبا لا يمكنها النجاح في ذلك إلا إذا تصرفت بشكل منسق.

وأوضح أنه اتفق مع نظيره الفرنسي كريستوف كاستانيه، وقال: نحن بحاجة ملحة إلى التنسيق الأوروبي في هذا الشأن، مبيناً أن الإجراءات المتبعة على الحدود الفرنسية الألمانية يجب أن يتم إعادة صياغتها لتكون فعالة ومتناسبة.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، قد أعربت في وقت سابق عن رفضها تطبيق رقابة حدودية أو حظر الدخول من جانب واحد بين بلدان الاتحاد.

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