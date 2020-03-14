611 وفاة بكورونا في إيران

أعلن مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كانوش جهانبور أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 611 شخصاً.

ونقلت وكالة ارنا الإيرانية للأنباء عن جهانبور قوله في تصريح صحفي اليوم إنه وفقا للنتائج المختبرية فقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1365 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 12729 لغاية الآن.

وأضاف جهانبور: “توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 97 من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 611 شخصاً” مشيراً إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 4339 شخصاً.

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