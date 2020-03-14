تعقيم حافلات النقل وتكثيف حملات النظافة ورش المبيدات في دير الزور

بدأت محافظة دير الزور باتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا حيث قام مجلس المدينة اليوم بتعقيم حافلات النقل الداخلي.

وذكر رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل في تصريح لمراسل سانا أن مجلس المدينة كثف من عمل ورشات النظافة ورش المبيدات بهدف توفير بيئة آمنة ونظيفة في أحياء المدينة كما تم تسيير دوريات لإغلاق صالات الأفراح وإبلاغ كل المقاهي والمطاعم بمنع تقديم النرجيلة والتشديد على المطاعم ومحال المأكولات الشعبية لتطبيق إجراءات النظافة والشروط الصحية.

وفي السياق نفسه ركز الاجتماع الموسع الذي عقد في محافظة دير الزور على وضع آلية تنفيذية لتطبيق إجراءات التصدي لفيروس كورونا وضم عدداً من مديري الدوائر والعاملين في الجهات العامة ذات الصلة.

وأشار نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور كنعان عبد الوهاب إلى أن الاجتماع ركز على ضرورة تعزيز الواقع الصحي والخدمي وإيجاد حلول عاجلة لمنع الازدحام في الأماكن العامة وتوفير الخدمات والسلع للمواطنين دون الحاجة للتجمع ولا سيما أمام الأفران ومنافذ السورية للتجارة ووضع خطة شاملة للتوعية بحيث يتم الوصول إلى كل شرائح المجتمع.

ولفت كنعان إلى أنه تم تكليف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الشؤون الصحية بمجلس المدينة القيام بجولات مكثفة على المحال والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للشروط الصحية والأنظمة والقوانين والتعليمات الحكومية ذات الصلة كما تم تشكيل مجموعات عمل بالتعاون بين كل الجهات لتعقيم الأماكن التي تتطلب استمرار وجود المواطنين ولا سيما وسائل النقل العامة.

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