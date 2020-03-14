تظاهرة لمحتجي السترات الصفراء رغم المخاوف من كورونا

تظاهر المئات من محتجي السترات الصفراء في شوارع باريس اليوم رغم قرار الحكومة الفرنسية بحظر التجمعات التي تضم أكثر من مئة شخص في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة الفرنسية قولها في بيان: إن قوات الأمن اعتقلت 17 شخصاً وتدخلت بعد وقوع صدامات في جادة أراغاو في.

وتشكل هذه التظاهرة تحدياً جديداً لقرارات حكومة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وشرطته التي أصدرت أمراً بمنع تجمع السترات الصفراء في أماكن تضم مؤسسات عامة وفي الشانزيليزيه والأحياء التي تحتوي على متاجر كبرى.

وتندرج تظاهرات اليوم في إطار التظاهرات الأسبوعية التي تنظمها حركة “السترات الصفراء” كل يوم سبت منذ تشرين الثاني 2018 والتي زاد زخمها مؤخراً بعدما انضم إليها معارضو مشروع إصلاح أنظمة التقاعد ونقابات قطاع النقل.

وواجهت السلطات الفرنسية هذه الاحتجاجات بقمع مفرط أدى إلى سقوط العديد من الضحايا واعتقال الآلاف.

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